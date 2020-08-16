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Протесты в Белоруссии после выборов президента

В Минске пройдут митинги сторонников и противников Лукашенко

Оппозиция объявила марш "За свободу"

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Сторонники и противники переизбранного президента Белоруссии Александра Лукашенко проведут в воскресенье митинги в столице страны.

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Как сообщает портал tut.by, сторонников Лукашенко приглашают к зданию правительства на площади Независимости к 12:00 (совпадает с московским) на митинг под девизом: "Не дадим развалить страну". По его данным, людей, поддерживающих действующего президента и государственный курс, приглашают также на площадь Победы, к Дому офицеров и Дворцу профсоюзов, а также в другие точки центральной части города.

Со своей стороны оппозиция объявила марш "За свободу", который должен начаться в 14:00 тоже на площади Независимости и пройти по одноименному проспекту.

В субботу в стране прошла серия мирных акций протеста против результатов президентских выборов. Митинги и марши состоялись в столице, Верхнедвинске, Высоком, Барановичах, Климовичах, Гродно, Ивье, Могилеве, Витебске, Бресте и других населенных пунктах. Люди несли красно-белые полотна, скандировали: "Правду", "Свободу", "Живе Беларусь" и "Уходи".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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