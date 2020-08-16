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Выборы президента США - 2020

Трамп заявил, что может отправить в отставку весь свой кабинет после выборов

Президент США рассказал о возможных кадровых перестановках в случае его переизбрания

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может отправить в отставку весь свой кабинет после выборов в случае победы, а затем заново набрать тех людей, которые его устраивают. Об этом американский лидер заявил в субботу на пресс-конференции в Бедминстере в штате Нью-Джерси.

"В целом, как я понимаю, [как это бывает] во многих случаях, если мы победим, президент отправляет в отставку всех, а потом заново набирает тех, кого он хочет. Такое случалось раньше. Я думаю, что это имеет смысл. У меня очень хороший кабинет с небольшим количеством исключений. Я не могу сказать, что я в восторге от всех", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных кадровых перестановках в администрации в случае его переизбрания.

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Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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