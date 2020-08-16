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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Трамп анонсировал работу над возвращением санкций ООН против Ирана на следующей неделе

Президент США также отметил, что не удивлен исходом голосования по резолюции США о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, которая не набрала нужного числа голосов в Совбезе ООН

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Вашингтон на следующей неделе начнет работать над запуском процедуры возвращения санкций ООН в отношении Ирана. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси) президент США Дональд Трамп, трансляция велась на сайте Белого дома.

"Мы займемся возвращением санкций. Вы увидите это на следующей неделе", - сказал он. Трамп отметил, что не удивлен исходом голосования по резолюции США о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, которая не набрала нужного числа голосов в Совбезе ООН. "Мы знали, каким будет исход голосования", - сказал он.

В пятницу постпред США при всемирной организации Келли Крафт заявила, что работа над запуском процедуры возвращения санкций ООН в отношении Ирана будет начата в ближайшие дни.

В своем проекте резолюции США предлагали продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана "пока Совет Безопасности не примет обратное решение". Голосование проходило в письменном режиме из-за ограничений, введенных в штаб-квартире ООН для борьбы с распространением коронавируса. Американский документ не был принят, так как большинство стран при голосовании воздержалось, а Россия и Китай выступили против.

Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял об отсутствии объективных оснований для обсуждения в Совбезе продления оружейного эмбарго в отношении Ирана.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаТрамп, Дональд
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