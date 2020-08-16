США планируют размещение ракет средней дальности в Азии

ТОКИО, 16 августа. /ТАСС/. США рассматривают возможность размещения в будущем ракет средней дальности в Азиатском регионе, включая Японию. Об этом в воскресенье заявил японской деловой газете Nikkei спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"Это как раз тот вид оборонительных способностей, которые такие страны, как Япония, будут в будущем хотеть и в каких будут нуждаться", - подчеркнул он. Биллингсли также отметил, что США хотели вести переговоры с "коллегами и союзниками в Азии о непосредственной угрозе со стороны Китая, наращивающего свой ядерный потенциал", и о том, какие "оборонительные возможности потребуются в будущем для защиты альянса" от такой угрозы.

Биллингсли также отметил, что в США в настоящее время сразу по нескольким направлениям ведется разработка гиперзвукового вооружения. "Это стабилизирующие оборонительные мощности для Азиатско-Тихоокеанского региона, которые дадут гарантию того, что наши союзники, друзья и партнеры будут защищены, и что Китай не сможет прибегнуть к военному шантажу", - приводит слова Биллингсли японское издание.

Ранее японские СМИ уже сообщали, что США начали консультации с японской стороной по поводу развертывания новых ракет средней дальности после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако власти Японии официально информацию о начале таких переговоров не подтверждали. Министр обороны США Марк Эспер также высказывал намерение разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

2 августа 2019 года по инициативе американской стороны было прекращено действие ДРСМД. США свои действия объяснили отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения ДРСМД. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.

Президент России Владимир Путин заявлял, что появление ракет средней и малой дальности США в Азии повлечет зеркальный ответ и создаст новые угрозы.