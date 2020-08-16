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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Посол Белоруссии в Словакии поддержал участников мирных демонстраций протеста на родине

Игорь Лещеня отметил, что он "в шоке от историй о пытках и избиениях граждан" республики

ТАСС, 16 августа. Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня поддержал тех, кто вышел на мирные акции у него на родине. Об этом он заявил в своем видеообращении, которое было опубликовано в Telegram-канале "Наша Нива".

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"Я солидарен с теми, кто выходил на улицы городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан", - сказал Лещеня.

Посол отметил, что он "в шоке от историй о пытках и избиениях граждан" Белоруссии. Он призвал учитывать позиции всех слоев общества и представителей различных политических сил.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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