Посол Белоруссии в Словакии поддержал участников мирных демонстраций протеста на родине

ТАСС, 16 августа. Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня поддержал тех, кто вышел на мирные акции у него на родине. Об этом он заявил в своем видеообращении, которое было опубликовано в Telegram -канале "Наша Нива".

"Я солидарен с теми, кто выходил на улицы городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан", - сказал Лещеня.

Посол отметил, что он "в шоке от историй о пытках и избиениях граждан" Белоруссии. Он призвал учитывать позиции всех слоев общества и представителей различных политических сил.