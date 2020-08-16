Филиппинский министр повторно заразился коронавирусом

БАНГКОК, 16 августа. /ТАСС/. Глава Министерства внутренних дел и местного самоуправления Филиппин Эдуардо Аньо сообщил в воскресенье, что повторно заразился коронавирусом. В марте у 58-летнего чиновника впервые была обнаружена инфекция и он прошел курс лечения.

"13 августа года я начал испытывать симптомы гриппа, включая боль в горле и ломоту в теле. Я самоизолировался 14 августа и прошел тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 15 августа я получил результат своего теста, в котором сообщалось, что у меня снова обнаружен коронавирус", - отметил он в заявлении. Сейчас Аньо находится под наблюдением врачей на изоляции.

"Я делаю это объявление, чтобы привлечь внимание всех людей, с которыми тесно контактировал, чтобы они самоизолировались, наблюдали за любыми симптомами в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения и принимали соответствующие меры, - подчеркнул министр. - Я также делаю это заявление, чтобы подчеркнуть серьезность вируса и призвать всех носить маски, чаще мыть руки и практиковать социальное дистанцирование". "Соблюдая эти правила, мы все можем помочь защитить наших близких и наше сообщество", - уверен он.

В начале апреля коронавирус был обнаружен у министра образования Леонор Брионес. В июле министр общественных работ и дорожного строительства Марк Виллар сообщил, что заразился коронавирусом.

30 января на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени число заразившихся в стране превысило 153,6 тыс., вылечились более 71,4 тыс. пациентов, умерли 2,4 тыс. человек.