Израиль дважды поразил цели ХАМАС в ответ на шары со взрывчаткой и ракеты

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 августа. /ТАСС/. Израильские истребители дважды в ночь на воскресенье нанесли удары по военным объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск на территорию еврейского государства воздушных шаров со взрывчаткой и двух ракет. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Всю неделю из сектора Газа связки воздушных шаров со взрывчаткой запускались на израильскую территорию. Кроме этого, вечером в субботу десятки палестинцев спровоцировали беспорядки у забора безопасности на границе с сектором Газа. Они жгли покрышки, бросали взрывные устройства и гранаты в сторону забора безопасности и пытались приблизиться к заграждению. В ответ на это израильские истребители и летательные аппараты нанесли удары по военным целям ХАМАС в секторе Газа, включая военный лагерь и подземную инфраструктуру ", - сообщила армейская пресс-служба вскоре после полуночи (время совпадает с московским) в воскресенье.

После ответного удара по целям ХАМАС военные сообщили о срабатывании сирен воздушной тревоги и перехвате израильской системой ПВО "Железный купол" двух запущенных из сектора Газа по Израилю ракет. По данным радиостанции Kan, одна из них упала на дом в прилегающем к палестинскому анклаву городе Сдерот, в результате чего легкие ранения получил израильтянин, а самому зданию и прилегающим строениям был причинен ущерб.

В ответ на этот запуск "израильские истребители и летательные аппараты поразили дополнительные военные цели ХАМАС в южной части сектора Газа", включая "военный лагерь, использовавшийся для складирования ракет", указали в армейской пресс-службе. "Армия обороны Израиля со всей серьезностью относится к любой террористической деятельности против Израиля и будет продолжать действовать по мере необходимости для пресечения попыток нанести вред гражданскому населению или суверенитету Израиля. Террористическая организация ХАМАС будет нести ответственность за любые атаки, источником которых является сектор Газа", - добавили израильские военные.

Закрытие зоны для рыболовства

Министр обороны Израиля Бени Ганц распорядился в воскресенье полностью закрыть зону для рыболовства для палестинских моряков у берегов сектора Газа в ответ на запуск ракет и связок шаров с прикрепленной взрывчаткой из палестинского приморского анклава по израильской территории, сообщает радио Kan.

По данным радиостанции, решение главы Минобороны Израиля по закрытию зоны рыбной ловли "вступает в силу немедленно" и будет действовать "до нового распоряжения". Запуск шаров со взрывчаткой возобновился в начале августа. В ответ 12 августа Израиль уже сократил рыболовную зону для палестинцев с 15 морских миль (около 28 км) до восьми морских миль (около 15 км), а 11 августа закрыл до дальнейшего распоряжения грузовой переход "Керем-Шалом" на границе с сектором. Кроме этого, израильские ВВС в августе уже семь раз поражали военные цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на шары со взрывчаткой.