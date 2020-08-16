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Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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Экс-претендент в президенты Белоруссии Цепкало намерен перебраться в Польшу

Сейчас политик вместе с семьей находится на территории Украины
Вероника и Валерий Цепкало AP Photo/Sergei Grits
Описание
Вероника и Валерий Цепкало
© AP Photo/Sergei Grits

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Экс-претендент в президенты Белоруссии Валерий Цепкало, семья которого приехала к нему на Украину, намерен в ближайшее время перебраться в Польшу. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье руководитель пресс-службы штаба политика Алексей Урбан.

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"Семья Валерия Цепкало уже находится на территории Украины. Я говорил только что с Валерием Вильямовичем (Цепкало - прим. ТАСС). Насколько мне известно, в течение нескольких дней они планируют переехать в Варшаву", - сказал Урбан.

Он добавил, что в Варшаве Цепкало намерен встретиться с "серьезными" политиками из Вашингтона.

"У него запланированы встречи с серьезными политическими деятелями из Вашингтона", - сказал Урбан и уточнил, что "они не являются представителями действующей власти".

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БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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