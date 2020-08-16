В Турции пригрозили США расплатой за действия против Эрдогана

АНКАРА, 16 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты поплатятся, если будут действовать против президента Турции Тайипа Эрдогана. С таким утверждением выступил в воскресенье официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, комментируя сделанное в декабре прошлого года заявление кандидата на пост президента США Джозефа Байдена, в котором бывший вице-президент выразил обеспокоенность подходом действующей американской администрации к Эрдогану.

"Анализ Байденом Турции основан на чистом невежестве, высокомерии и лицемерии. Дни, когда Турции отдавали приказы, закончились. Но если вы все еще думаете, что у вас это получится, то можете попробовать. Вы за это заплатите", - написал Калын на своей странице в Twitter.

В декабре 2020 года Байден встречался с редакторами газеты The New York Times, однако видеозапись встречи приобрела огромную популярность в турецком сегменте Twitter 15 августа. "Я думаю, что мы должны занять абсолютно другую позицию в отношении него [Эрдогана], чтобы было понятно, что мы поддерживаем оппозиционное руководство", - добавил бывший вице-президент США.

Интервью Байдена прокомментировал также руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун. "Заявления кандидата на пост президента США отражают игру, которую проводят с Турцией, а также их интервенционистский подход. Такие заявления не соответствуют демократическим ценностям и духу турецко-американских отношений", - подчеркнул Алтун.

В стороне не остались и представители турецкой оппозиции. Так, экс-кандидат в президенты Турции, депутат основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Мухаррем Индже написал на своей странице в Twitter: "Независимость - это в нашем характере, смена турецкого правительства - это ответственность турецкой нации, а не ваша". Известный представитель оппозиции Гюрсель Текин, депутат НРП от Стамбула, заявил со своей стороны, что "Народно-республиканской партии или ее союзникам не нужна иностранная помощь для победы на выборах". "Все политические игроки, включая США, должны уважать суверенитет и свободу турецкой нации", - добавил он.