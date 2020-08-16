Площадь Независимости в Минске оцепили в преддверии митинга в поддержку Лукашенко

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Площадь Независимости в Минске, где в 12:00 (совпадает с мск) ожидается митинг в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко, оцеплена металлическими ограждениями, движение транспорта в этом районе ограничено, передает корреспондент ТАСС.

Ближайшая станция метро "Площадь Ленина" закрыта на вход и выход. Автотранспорт переправляется в объезд. Как рассказали ТАСС постояльцы расположенной в этом районе гостиницы Минск, их попросили не открывать окна. Близ площади дежурят усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов. Из области в центр Минска движутся колонны автобусов с людьми.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.