В Бангкоке более тысячи активистов собрались на антиправительственную акцию

БАНГКОК, 16 августа. /ТАСС/. Более тысячи демонстрантов собрались в воскресенье днем возле Монумента демократии в столице Таиланда на антиправительственную акцию. На месте проведения протеста дежурят около 600 сотрудников правоохранительных органов, которые установили кордоны. Организаторы собирали сцену для готовящихся выступлений активистов, люди продолжают прибывать к месту запланированного сбора, сообщает корреспондент ТАСС.

Мероприятие организовано несколькими продемократическими объединениями, в частности группой "Свободная молодежь". Устроители рассчитывают, что в акции примут участие до 10 тыс. человек. Собравшиеся уже скандируют лозунги против действующей власти и призывают к изменению конституции.

В этой связи активисты организовали сбор подписей за изменение основного закона страны, в частности они требуют исключить пункт, который предполагает назначение, а не выборы членов Сената. "Свободная молодежь" намерена собрать 50 тыс. подписей. Предполагается, что сегодняшняя акция протеста завершится в 21:00 по местному времени (17:00 мск).

За несколько часов до начала демонстрации на подступах к Монументу свободы собралась небольшая группа людей, выступающих в поддержку монархии. Часть из них планировала присутствовать на студенческой акции, чтобы фиксировать на фото и видео возможные посягательства на монархию и потом отправить материалы в полицию. "Меня не волнует, что они протестуют против правительства, но они не могут касаться монархии", - сказал журналистам лидер группы роялистов Сумет Тракулвунну. На прошлой неделе в кампусе Университета Таммасат состоялась демонстрация, на которой студенты представили манифест из 10 пунктов о реформе монархии.

Вместе с тем в таиландском сегменте Twitter набирают популярность хештеги "Прогоним диктатуру" и "Что происходит в Таиланде" (# и #WhatsHappeningInThailand). На данный момент число публикаций с этими ключевыми словами уже превышает 1,84 млн и 814 тыс. соответственно.

18 июля возле Монумента демократии в столице Таиланда прошла крупнейшая политическая демонстрация после снятия большинства ограничений, введенных в королевстве из-за эпидемии COVID-19. Митингующие призвали правительство распустить парламент, переписать действующую конституцию и прекратить давление на население. Подобные акции с подачи организации "Свободная молодежь" проводились на протяжении нескольких недель во многих городах королевства. Вместе с тем правоохранительные органы задержали трех лидеров протестов, предъявив им обвинения по ряду пунктов, в частности в подстрекательстве к беспорядкам или мятежу, но позже они были отпущены.