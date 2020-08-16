Сторонники оппозиции в Минске небольшими группами выдвинулись на площадь Независимости

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Сторонники протестного движения в Белоруссии небольшими группами направляются на площадь Независимости в центре Минска, где должен пройти митинг в поддержку президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Митинг был запланирован на полдень, однако до сих пор не начался. Площадь постепенно заполняется людьми, по оценке ТАСС, к настоящему моменту собралось около 5 тысяч человек, преимущественно это участники митинга. Сторонников оппозиции мало, отдельные ее представители выкрикивают лозунги. Сотрудники правоохранительных органов, досматривающие приходящих на площадь, оппозиционеров не останавливают.

На площади включили музыку, из колонок раздаются патриотические песни. Участники предстоящего митинга говорят, что выступают за мир в стране. "Я за конструктивный диалог власти и протестующих. Я убеждена, что регионы голосовали за Лукашенко, у меня в глубинке живут родственники, они далеки от политики и не читают Telegram-каналы", - рассказала ТАСС пришедшая на митинг руководитель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней. По информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.