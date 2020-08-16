В МИД Ирана заявили, что США не вправе требовать вернуть санкции ООН против Ирана

ТЕГЕРАН, 16 августа. /ТАСС/. США не могут требовать возвращения санкций СБ ООН в отношении Ирана, потому что перестали быть участниками ядерной сделки. Об этом заявил в воскресенье глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"США знают, что это [использование механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки - прим. ТАСС] незаконно", - цитирует его агентство ИСНА. По словам Зраифа, "в 2018 году [бывший помощник американского президента по национальной безопасности] Джон Болтон заявил, что США больше не являются участником ядерной сделки, поэтому не могут воспользоваться этим механизмом".

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон на следующей неделе начнет работать над запуском процедуры возвращения санкций ООН в отношении Ирана. Для этого США могут попытаться задействовать механизм разрешения споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. США вышли из соглашения в мае 2018 года, после чего объявили о начале кампании оказания "максимального давления" на Иран.

14 августа резолюция США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана не набрала нужного числа голосов в СБ ООН.