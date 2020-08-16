В Минске начался митинг в поддержку Лукашенко

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Акция сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко началась в воскресенье на площади Независимости в центре Минска. На ней, по оценке корреспондента ТАСС, собралось несколько тысяч человек.

Выступивший первым перед собравшимися депутат нижней палаты парламента Геннадий Давыдько сообщил, что "настал момент, когда родина в опасности". "Мы уважаем выбор тех, кто думает не так, как мы, но мы хотим, чтобы уважали и наш выбор. Мы хотим дружить со всеми странами, мы не хотим столкновений на улицах наших городов. Мы хотим любить наших детей, а не спорить с ними о политике", - заявил Давыдько.