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Президентские выборы в Белоруссии - 2020

В Минске начался митинг в поддержку Лукашенко

На акции собралось несколько тысяч человек
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Акция сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко началась в воскресенье на площади Независимости в центре Минска. На ней, по оценке корреспондента ТАСС, собралось несколько тысяч человек.

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Выступивший первым перед собравшимися депутат нижней палаты парламента Геннадий Давыдько сообщил, что "настал момент, когда родина в опасности". "Мы уважаем выбор тех, кто думает не так, как мы, но мы хотим, чтобы уважали и наш выбор. Мы хотим дружить со всеми странами, мы не хотим столкновений на улицах наших городов. Мы хотим любить наших детей, а не спорить с ними о политике", - заявил Давыдько.

Теги
БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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