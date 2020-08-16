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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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МВД Белоруссии пообещало разобраться со случаями насилия со стороны милиции

Глава ведомства также предостерег граждан от участия в несанкционированных массовых акциях
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. МВД Белоруссии разберется со всеми случаями насилия и превышения полномочий со стороны милиции после стабилизации остановки в стране. Об этом заявил в воскресенье глава ведомства Юрий Караев журналистам на площади Независимости в центре Минска.

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"Это (насилие со стороны сотрудников милиции - прим. ТАСС) очень плохо, я против этого. Так быть не должно. По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда все утихнет", - приводит слова Караева агентство БелТА.

Министр внутренних дел также предостерег граждан от участия в несанкционированных массовых акциях.

"Любая несанкционированная массовка может привести к давке и гибели людей", - сказал он в воскресенье журналистам на площади Независимости в Минске, где проходит митинг в поддержку действующего президента страны Александра Лукашенко, передает БелТА.

На площади Независимости возле Дома правительства собрались несколько тысяч человек.

Позднее в Минске запланирована акция сторонников оппозиции.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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