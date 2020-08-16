Глава Минобороны Литвы опроверг утверждения Лукашенко о военной угрозе извне

ВИЛЬНЮС, 16 августа. /ТАСС/. Глава министерства обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил в воскресенье, что утверждения президента Белоруссии Александра Лукашенко о наращивании вооруженного компонента в соседних Литве и Польше, что якобы несет угрозу его стране, не соответствуют действительности.

"Заявление президента Лукашенко является реакцией на внутриполитические события в Белоруссии, оно не соответствует реальному положению вещей", - сказал в эфире литовского национального радио LRT.

По мнению главы ведомства, белорусский президент "пытается перевести стрелки кризиса на мнимую опасность внешнего вмешательства". "Заявления властей Белоруссии о вмешательстве других стран и угрозе извне являются попытками поиска виновных и оправдания действий против своих граждан", - утверждал Кароблис. Министр отметил, что все проводимые в Литве учения и размещенные на ее территории подразделения союзников по НАТО "являются средством сдерживания, все это мы осуществляем в целях обороны".

Накануне Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в Минобороны Белоруссии выразил обеспокоенность увеличением военного компонента на территории Литвы и Польши и проводимыми в этих странах военными учениями. Он поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно в связи с напряженной ситуацией на западных границах. По итогам телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в субботу Лукашенко также сообщил, что Россия при первом же запросе окажет помощь в обеспечении безопасности страны в случае военной угрозы извне.