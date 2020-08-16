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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Глава МВД Белоруссии заявил, что его отставка деморализовала бы личный состав

Глава МВД Белоруссии заявил, что его отставка деморализовала бы личный состав - БелТА.

Теги
БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
Молния
Лукашенко о повторных выборах президента: "Белоруссия погибнет как государство"
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