Лукашенко пришел на митинг своих сторонников у Дома правительства в Минске

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье пришел на многотысячный митинг своих сторонников у Дома правительства в Минске.

Лукашенко встретили овациями, передает корреспондент ТАСС.

"Спасибо вам, что пришли, - сказал президент. - Спасибо, что вы четверть века терпите человека из провинции".

На площади Независимости в Минске в настоящее время проводится акция в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. В воскресенье в Минске также запланирована акция сторонников оппозиции.