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Президентские выборы в Белоруссии - 2020
Обновлено 

Лукашенко пришел на митинг своих сторонников у Дома правительства в Минске

В воскресенье также запланирована акция сторонников оппозиции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье пришел на многотысячный митинг своих сторонников у Дома правительства в Минске.

Лукашенко встретили овациями, передает корреспондент ТАСС.

"Спасибо вам, что пришли, - сказал президент. - Спасибо, что вы четверть века терпите человека из провинции".

На площади Независимости в Минске в настоящее время проводится акция в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. В воскресенье в Минске также запланирована акция сторонников оппозиции.

Теги
БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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