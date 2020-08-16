Папа Римский Франциск призвал к соблюдению прав человека и отказу от насилия в Белоруссии

ВАТИКАН, 16 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск призвал к соблюдению прав человека и отказу от насильственных действий в Белоруссии и отметил, что молится за благополучие граждан республики.

"Продолжаю молиться за Ливан (где 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв - прим. ТАСС) и урегулирование других драматических ситуаций в мире, которые ведут к страданию людей. Мои мысли о возлюбленной Белоруссии. Я с вниманием слежу за развитием ситуации после [президентских] выборов в этой стране и призываю к диалогу, отказу от насильственных действий и уважению юстиции и права", - заявил понтифик в воскресенье на традиционной проповеди на площади Святого Петра. Он пожелал мира белорусскому народу.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней. По информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Франциск неоднократно принимал Лукашенко в Ватикане. Белоруссия выступала с инициативой стать страной - посредницей для проведения новой встречи Папы Римского и патриарха Московского и всея Руси.