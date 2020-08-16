Лукашенко о повторных выборах президента: "Белоруссия погибнет как государство"

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Белоруссия погибнет как государство, если согласится провести повторные выборы. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая в воскресенье на митинге в Минске.

"Натовское руководство призывает нас провести новые выборы, - напомнил он. - Если мы пойдем у них на поводу, то погибнем как государство".

Лукашенко заявил, что не согласен с тем, что президентские выборы в стране были сфальсифицированы. "Не может быть фальсификации выборов с результатом больше 80%, - сказал он на митинге в Минске. - Я стою здесь, как перед богом. Выборы состоялись".

Он заявил, что не цепляется за власть, так как уже отдал лучшие годы своей жизни служению стране. "Родные мои, я здесь стою не потому, что крепко уцепился за власть. Четверть века - я отдал всю свою молодость и самые лучшие годы служению вам и нашей Родине. <...> Они [оппозиция] кричат мне "Уходи!". Не вопрос! Не вопрос! Президенты приходят и уходят. <...> И что? И кого завтра здесь будем ждать? Кого завтра кормить будем?" - сказал Лукашенко.

Действующий президент заявил, что не позволит "отдать" страну, даже если умрет. "Мы построили с вами - при всех сложностях, при всех недостатках - красавицу-страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я не позволю вам".