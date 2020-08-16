{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Белоруссии после выборов президента

Глава МИД Словакии поддержал позицию посла Белоруссии по событиям на его родине

Ранее посол Игорь Лещеня заявил, что он "в шоке от историй о пытках и избиениях граждан" Белоруссии и выразил поддержку тем, кто вышел на мирные акции протеста

ПРАГА, 16 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок поддержал позицию посла Белоруссии в республике Игоря Лещени по событиям в его стране.

На эту тему
Таймлайн кризиса в Белоруссии: от президентских выборов к протестам

Ранее Лещеня в видеообращении, которое было опубликовано в Telegram-канале "Наша Нива" заявил, что он "в шоке от историй о пытках и избиениях граждан" Белоруссии и выразил поддержку тем, кто вышел на мирные акции протеста против итогов президентских выборов на его родине.

"Мы отметили сильное заявление посла Белоруссии в Словакии, которое подтверждает наше понимание ситуации в Белоруссии, - написал Корчок в воскресенье в Twitter. - Это ясный отважный сигнал поддержки опытного белорусского дипломата его [согражданам]".

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней. По информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Теги
БелоруссияСловакияПротесты в Белоруссии после выборов президента
Протесты в Белоруссии после выборов президента
Участники митинга в поддержку Лукашенко приняли обращение с призывом к единству
Авторы обращения заявили, что протесты ведут к расколу общества на своих и чужих
Читать полностью