Министр обороны Сербии назвал фейком фото сербских военных в Минске

"Девять наших военнослужащих в настоящий момент находятся в Белоруссии, в Бресте, они изолированы на военном полигоне, где готовятся к соревнованию "Снайперский рубеж". Наши военные прибыли в Минск 10 августа коммерческим рейсом, где не передвигались по городу, а были сразу перевезены на полигон, - заявил министр, назвав "ложью" фотографии, на которых якобы сербские военные передвигаются по улицам Минске на военном автомобиле. - На фото виден небронированный "хаммер", у Армии Сербии нет ни одной такой машины, у нас только бронированные, ни одна такая машина не покидала территории Сербии. Это полная ложь, полный монтаж, не существует наемников, которые носят форму и знаки различия своего государства".

Александар Вулин подробно проанализировал фотографии и предположил, что они были сделаны несколько лет назад на полигоне НАТО Хоэнфельс, где сербские военные участвовали в учениях "Партнерство ради мира" и где управляли такими транспортными средствами.

Что касается фотографии из Бреста, то министр признал, что на фото снят сербский офицер, командир снайперской сборной Сербии Милентий Ристич, который в сопровождении своего белорусского коллеги подполковника Штука отправился на рынок, чтобы купить фрукты и соки. "Фото сделала одна женщина, она увидела флаг на шевроне и расспрашивала, русские ли это, ей было сказано, что это не русские, а сербы, и это было абсолютно все", - рассказал Вулин.

"Абсолютно ясно, что это продолжение спецвойны против Армии Сербии и против Верховного главнокомандующего Александара Вучича. Конечно, государство Сербия никоим образом не вмешивается во внутренние дела какой бы то ни было страны, а менее всего Белоруссии. Человек, который это опубликовал, написал о себе в Twitter, что является сотрудником Атлантического совета и специалистом по борьбе против китайской и российской дезинформации. Сейчас вы видите, как он борется, и что здесь дезинформация", - подчеркнул министр, выразив сожаление, что некоторые сербские порталы распространили такие ложные сведения.

Фейковые фото

Ранее Министерство обороны Белоруссии опровергло появившиеся в соцсетях утверждения о присутствии "сербских наемников" на территории республики. До этого в соцсетях появились сообщения о якобы прибытии в страну людей в военной форме, которые могут быть связаны с подразделениями вооруженных сил Сербии. Утверждалось, что они приехали в Белоруссию для разгона протестующих.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником. Она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.