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Президентские выборы в Белоруссии - 2020

Временно поверенный в делах Белоруссии в Швейцарии призвал Лукашенко уйти

Ранее сообщалось, что посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня в своем видеообращении поддержал тех, кто вышел на мирные акции

МИНСК, 16 августа /ТАСС/. Временно поверенный в делах Белоруссии в Швейцарии Павел Мацукевич заявил, что считает действующего президента страны Александра Лукашенко угрозой безопасности государства и призвал его покинуть свой пост. Об этом белорусский дипломат написал в воскресенье на своей странице в Facebook.

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"Поддерживать главу государства, который из гаранта безопасности и суверенитета превращается в главную угрозу, считаю для себя как гражданина и дипломата предательством Родины и национальных интересов. Лукашенко должен уйти", - написал он.

Ранее сообщалось, что посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня в своем видеообращении поддержал тех, кто вышел на мирные акции у него на родине.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Теги
БелоруссияШвейцарияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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