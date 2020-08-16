Белорусские правозащитники сообщили об освобождении не арестованных судом демонстрантов

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Власти Белоруссии освободили из изоляторов всех задержанных участников демонстраций, в отношении которых не были вынесены постановления об административном аресте, в изоляторах остаются манифестанты, арестованные судом. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье представитель белорусского правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович.

"Все задержанные демонстранты, в отношении которых не были вынесены постановления суда об административном аресте, были освобождены", - сказал он. "В изоляторах остаются те участники манифестаций, в отношении которых суд вынес постановления об административном аресте, они продолжают отбывать его срок", - добавил правозащитник.

По словам Стефановича, часть задержанных, в отношении которых были вынесены судебные постановления об аресте, тоже была освобождена, так что единой системы в процессе освобождения задержанных демонстрантов не просматривается. Представитель центра "Весна" сказал, что не может дать точную оценку того, сколько задержанных демонстрантов на данный момент освобождены и сколько остаются в изоляторах.

На запрос ТАСС в МВД Белоруссии сказали, что пока не готовы комментировать ситуацию вокруг процесса освобождения задержанных участников демонстраций.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжаются более недели.

По информации МВД, были задержаны несколько тысяч участников демонстраций, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. МВД в пятницу сообщило, что свыше двух тысяч задержанных в предыдущие дни во время акций протеста были отпущены из изоляторов, и пообещало продолжить процесс освобождения.