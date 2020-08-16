"Даже мертвым не отдам страну". Главные заявления Лукашенко на митинге в центре Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье пришел на многотысячный митинг и выступил перед сторонниками у Дома правительства в Минске. Главные заявления главы государства — в материале ТАСС.

Лукашенко заявил, что он не сторонник уличных акций, но сейчас вынужден был позвать людей на помощь: "Я поклялся в свое время не допустить в стране площадей... не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь"

на помощь: "Я поклялся в свое время не допустить в стране площадей... не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь" Он призвал оппозицию не трогать врачей и журналистов : "Что-то случится - ответите сполна! Не позорьте страну мирную и процветающую!"

: "Что-то случится - ответите сполна! Не позорьте страну мирную и процветающую!" Глава государства считает, что Белоруссия погибнет , если согласится провести повторные выборы: "Натовское руководство призывает нас провести новые выборы. Если мы пойдем у них на поводу, то погибнем как государство"

, если согласится провести повторные выборы: "Натовское руководство призывает нас провести новые выборы. Если мы пойдем у них на поводу, то погибнем как государство" Лукашенко не согласен с тем, что президентские выборы были сфальсифицированы: "Не может быть фальсификации выборов с результатом больше 80%. Я стою здесь, как перед богом. Выборы состоялись"

с тем, что президентские выборы были сфальсифицированы: "Не может быть фальсификации выборов с результатом больше 80%. Я стою здесь, как перед богом. Выборы состоялись" Он заявил, что не цепляется за власть : "Четверть века - я отдал всю свою молодость и самые лучшие годы служению вам и нашей Родине <...> Они [оппозиция] кричат мне "Уходи!". Не вопрос! Не вопрос! Президенты приходят и уходят <...> И что? И кого завтра здесь будем ждать? Кого завтра кормить будем?"

: "Четверть века - я отдал всю свою молодость и самые лучшие годы служению вам и нашей Родине <...> Они [оппозиция] кричат мне "Уходи!". Не вопрос! Не вопрос! Президенты приходят и уходят <...> И что? И кого завтра здесь будем ждать? Кого завтра кормить будем?" По словам президента, он не позволит "отдать" страну, даже если умрет : "Мы построили с вами - при всех сложностях, при всех недостатках - красавицу-страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я не позволю вам"

: "Мы построили с вами - при всех сложностях, при всех недостатках - красавицу-страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я не позволю вам" Он признался, что проводил жесткую политику. "Да, кому-то моя политика, может, не нравилась. Но мы эту власть утвердили, приняли конституцию. Вы просили навести порядок, я его навел. Вы просили без олигархов. Где они? Вы просили очистить улицы Минска от бандитов. Я это сделал"

"Да, кому-то моя политика, может, не нравилась. Но мы эту власть утвердили, приняли конституцию. Вы просили навести порядок, я его навел. Вы просили без олигархов. Где они? Вы просили очистить улицы Минска от бандитов. Я это сделал" Лукашенко заявил, что "встает на колени" перед своими сторонниками: "Вы это заслужили"

перед своими сторонниками: "Вы это заслужили" По словам президента, страны Запада наращивают военную мощь на границах республики: "Танки и самолеты в 15 минутах лета от наших границ"

на границах республики: "Танки и самолеты в 15 минутах лета от наших границ" Лукашенко заявил, что за время его правления белорусы построили независимое суверенное государство . "Вы просили меня, совсем неопытного молодого человека, отвести народ от пропасти. Мы это сделали, мы сделали то, о чем мечтали миллионы наших предшественников"

. "Вы просили меня, совсем неопытного молодого человека, отвести народ от пропасти. Мы это сделали, мы сделали то, о чем мечтали миллионы наших предшественников" Глава государства заявил, что иностранные "кукловоды" хотят перенести границы Белоруссии под Минск: "Этому не бывать. Мы станем все Брестской крепостью. Страну не отдадим".