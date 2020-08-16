Участники митинга в поддержку Лукашенко приняли обращение с призывом к единству

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Участники состоявшегося в воскресенье в Минске массового митинга в поддержку переизбранного президента Александра Лукашенко приняли обращение к гражданам страны с призывом предотвратить раскол в обществе и объединиться после выборов главы государства.

"Мы, народ, сделали свой выбор, у нас хотят эту победу украсть. Внешние силы разжигают непонимание, стремятся уничтожить то, что было создано трудом наших отцов, - говорится в обращении. - Мы не позволим отнять будущее страны".

Авторы обращения также отметили, что протесты ведут к расколу общества на своих и чужих. "Этого нельзя допустить. Надо сделать так, чтобы жизнь скорее вошла в свою колею. Надо быть вместе. Мы разные, но Беларусь у нас одна!"

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.