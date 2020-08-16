В Киеве проходит акция в поддержку граждан Белоруссии, не согласных с итогами выборов

КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Около 200 человек проводят в воскресенье в Киеве акцию в поддержку граждан Белоруссии, не согласных с итогами выборов президента страны и пострадавших в ходе протестов.

Как сообщает корреспондент ТАСС, участники акции прошли маршем от Михайловской площади до улицы Михаила Коцюбинского, к зданию посольства Белоруссии на Украине. В руках манифестантов украинские желто-голубые и белорусские бело-красно-белые флаги - один из исторических символов Белоруссии. Также были транспаранты в поддержку белорусских граждан.

Выступающие выражают поддержку участникам акций протеста, которые проходят в Белоруссии в связи с несогласием с итогами выборов президента. Митингующие в Киеве также призывают белорусские власти "прекратить силовые разгоны протестов и соблюдать права задержанных".

У здания дипломатической миссии Белоруссии усилены наряды полиции и Национальной гвардии Украины. Нарушений общественного порядка правоохранители пока не зафиксировали.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней. По информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.