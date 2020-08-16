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Глава МИД Израиля сообщил, что договорился с коллегой из ОАЭ о канале прямой связи

Габи Ашкенази также заявил, что договорился о встрече с министром иностранных дел ОАЭ

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази сообщил в воскресенье, что договорился с главой МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном об установлении канала прямой связи между ними еще до заключения двустороннего соглашения о нормализации отношений.

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"Я говорил сегодня [по телефону] с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом. Мы договорились установить канал прямой связи между нами еще до заключения соглашения о нормализации, а также договорились встретиться в скором времени", - написал Ашкенази в Twitter.

Ранее в воскресенье, как сообщает государственное радио Израиля Kan, заработала прямая телефонная связь между двумя странами, а в ОАЭ были сняты ограничения на просмотр израильских новостных сайтов.

Президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил, что Израиль и ОАЭ достигли договоренности о полной нормализации двусторонних отношений. Делегации двух стран могут уже на следующей неделе подписать двусторонние соглашения, в том числе об инвестициях, туризме, прямых авиарейсах, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде, взаимном учреждении посольств.

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