Кипр распространил уведомление для судов о нарушении Турцией своей экономической зоны

НИКОСИЯ, 16 августа. /ТАСС/. Власти Республики Кипр в воскресенье распространили по международной автоматизированной системе оповещения NAVTEX уведомление для капитанов средиземноморских судов о нарушении Турцией границ исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Кипра. Уведомление отправил Объединенный спасательно-координационный центр острова, который находится в городе Ларнака.

В сообщении отмечается, что оно подготовлено в ответ на распространенное ранее турецкими властями навигационное уведомление о проведении буровых работ в районе шестого сектора кипрской ИЭЗ вплоть до 15 сентября. Кипрская сторона подчеркнула, что речь идет о "несанкционированных и незаконных действиях бурового судна Yavuz и сопровождающих его судов в ИЭЗ и на континентальном шельфе Кипра".

"Эти действия являются грубым нарушением международного права, которые оказывают негативное воздействие на процедуры обеспечения безопасности на море, а также являются уголовным преступлением в соответствии с законодательством Республики Кипр", - сказано в морском уведомлении островного государства.

Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, оспаривает границы ее ИЭЗ и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведочного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. По версии Анкары, сопровождаемые военными кораблями буровые суда Турции находятся в зоне газового месторождения на основании лицензий, выданных Турецкой республикой Северного Кипра (ТРСК) - самопровозглашенным государством, которое официально признает только Анкара. При этом газовое месторождение расположено к югу от Кипра, то есть вдалеке от территории проживания турецкой общины острова.