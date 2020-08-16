В Бангкоке более 10 тыс. активистов собрались на антиправительственную акцию

БАНГКОК, 16 августа. /ТАСС/. Более 10 тыс. демонстрантов собрались в воскресенье днем возле Монумента демократии в столице Таиланда на антиправительственную акцию. Об этом ТАСС сообщила волонтер движения "Свободная молодежь".

Активисты организовали сбор подписей за изменение основного закона страны. В частности они требуют исключить пункт, который предполагает назначение, а не выборы членов Сената. "Пока 10 250 человек подписались за изменение конституции", - сказала волонтер. В планах группы "Свободная молодежь" собрать 50 тыс. подписей.

Сегодняшняя санкционированная акция протеста, которая пока проходит без происшествий, должна завершиться в 21:00 по местному времени (17:00 мск). Полицейские, работающие на месте, никого не задерживают, однако проверяют всех, кто проходит на территорию митинга, ограниченную кордонами. Манифестанты по очереди выходят на сцену, откуда выкрикивают антиправительственные лозунги, поддерживаемые тысячами собравшихся.

18 июля возле Монумента демократии в столице Таиланда прошла крупнейшая политическая демонстрация после снятия большинства ограничений, введенных в королевстве из-за эпидемии COVID-19. Митингующие призвали правительство распустить парламент, переписать действующую конституцию и прекратить давление на население. Подобные акции с подачи организации "Свободная молодежь" проводились на протяжении нескольких недель во многих городах королевства. Вместе с тем правоохранительные органы задержали трех лидеров протестов, предъявив им обвинения по ряду пунктов, в частности в подстрекательстве к беспорядкам или мятежу, но позже они были отпущены.