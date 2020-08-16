СМИ: Турция издала новое уведомление для судов о геологоразведке в Средиземном море

АНКАРА, 16 августа. /ТАСС/. Турция распространила новое уведомление для капитанов средиземноморских судов, переданное по международной автоматизированной системе оповещения NAVTEX. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NTV.

По его данным, это связано с тем, что буровое судно Yavuz будет проводить геологоразведочное бурение возле берегов Кипра в Средиземном море с 18 августа по 15 сентября.

В настоящее время в Средиземном море аналогичные работы проводят два других турецких корабля - Barbaros Hayreddin и Oruc Reis. Эти действия Анкары были жестко восприняты Афинами.

Ранее Кипр распространил по системе NAVTEX уведомление для капитанов средиземноморских судов о нарушении Турцией границ исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Кипра. Кипрская сторона подчеркнула, что речь идет о "несанкционированных и незаконных действиях бурового судна Yavuz и сопровождающих его судов в ИЭЗ и на континентальном шельфе Кипра".

14 августа старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) и сенатор Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) призвали госсекретаря США Майкла Помпео вместе с ЕС ввести санкции против ключевых секторов экономики Турции за действия в Средиземном море. Кроме того, в тот же день глава МИД Греции Никос Дендиас после экстренного заседания совета по иностранным делам ЕС и своих встреч в Вене с Помпео и министром по европейским и иностранным делам Австрии Александером Шалленбергом заявил, что список санкций в отношении Турции, которые Греция запросила у служб Евросоюза, составляется.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит геологоразведку в Средиземном море, несмотря на угрозу санкций.