Соратница Тихановской Мария Колесникова прибыла на митинг оппозиции в Минске

"Это грандиозно! Белорусский народ - невероятный! Он демонстрирует, что по праву относится к числу европейских народов", - сказала она в беседе с корреспондентом ТАСС. На вопрос о том, что намерена далее предпринять оппозиция, с учетом, что президент страны Александр Лукашенко не намерен уходить в отставку, она ответила: "Он нам уже не оппонент".

В воскресенье вдоль проспектов Машерова и Победителей у стелы "Минск - город-герой" собралась многотысячная толпа. Сотрудники правоохранительных органов ранее сняли оцепление вокруг стелы, что позволило митингующим занять место около нее. Люди стоят с бело-красно-белыми флагами, а также белыми и красными шарами. Участники акции скандируют лозунги с требованиями перемен в стране, отставки президента Александра Лукашенко и освобождения задержанных на акциях протеста.

Ранее в воскресенье на площади Независимости в Минске прошел митинг сторонников Лукашенко, перед которыми он выступил.

Выборы главы государства в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% голосов одержал Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.