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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Премьер Чехии считает, что ЕС должен воодушевить белорусов на "бархатную революцию"

Андрей Бабиш особо подчеркнул роль, которую в этом процессе могут сыграть государства - члены Вишеградской группы и прибалтийские страны

ПРАГА, 16 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что Евросоюз должен быть более активен по отношению к событиям в Белоруссии и воодушевить граждан этой страны к действиям, подобным "бархатной революции" 1989 года, приведшей к падению тоталитарного режима в Чехословакии.

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"В Белоруссии не должно произойти то, что у нас в 1968 году (ввод войск Организации Варшавского договора в Чехословакию - прим. ТАСС), - написал Бабиш в воскресенье в Twitter. - Евросоюз должен действовать. Должен белорусов вдохновить, чтобы они не боялись совершить "бархатную революцию" модели ноября 1989 года".

Бабиш особо подчеркнул роль, которую в этом процессе могут сыграть государства - члены Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) и прибалтийские страны.

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БелоруссияЧехияБабиш, АндрейПротесты в Белоруссии после выборов президента
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