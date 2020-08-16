Минобороны Белоруссии проведет крупные тактические учения 17-20 августа

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Белоруссии проведет тактические учения на полигонах Гожский и Неман вблизи г. Островец на западе республики (примерно 10 км от границы с Литвой). Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ведомства.

"В Вооруженных силах продолжается выполнение плановых мероприятий боевой подготовки. С 17 по 20 августа в соответствии с планом подготовки вооруженных сил на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов с выдвижением на участок местности вблизи Островца, полигоны Гожский и Неман", - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, "подразделения ракетных войск и артиллерии выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство по назначенным объектам". Подразделения четырех зенитных ракетных полков выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство по ПВО. Также на полигонах Обуз-Лесновский и Гожский пройдут "плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой с отдельными танковыми и механизированными батальонами" двух механизированных бригад.

По информации Минобороны, "войска занимают районы по учению на полигонах и участках местности, завершают их фортификационное оборудование и находятся в готовности к выполнению учебно-боевых задач".