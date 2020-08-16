Лукашенко считает, что вина за жестокость в столкновениях с силовиками лежит на оппозиции

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что вся ответственность за жесткое пресечение представителями силовых структур массовых протестов в стране после президентских выборов лежит на оппозиции.
"Говорят, проявили не то жесткость, не то жестокость на улицах, - заявил он, выступая в воскресенье в Минске на митинге его сторонников. - Так кто? Вы ее породили, эту жестокость! Я ее породил? Власть? Она нам не нужна была!"
"Надо было остановить их [протестующих], если бы не остановили, вас бы здесь не было! Вы, как всегда, горбатились бы перед ними, а они бы делили и рвали страну", - заявил президент Белоруссии.