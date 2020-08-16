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Помощник Трампа опроверг информацию о планах президента встретиться с Путиным в США

Трамп сейчас не планирует встречаться с Путиным в США - помощник американского лидера.

Протесты в Белоруссии после выборов президента
НАТО отрицает информацию о наращивании присутствия альянса в Восточной Европе
В НАТО также призвали Минск соблюдать право людей на мирные протесты
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