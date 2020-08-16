В Киеве закончилась акция в поддержку граждан Белоруссии, не согласных с итогами выборов

КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Акция в поддержку граждан Белоруссии, не согласных с итогами выборов президента, завершилась в воскресенье в Киеве. В ней приняли участие около 200 человек.

"Даже мертвым не отдам страну". Главные заявления Лукашенко на митинге в центре Минске

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, участники акции прошли маршем от Михайловской площади до улицы Михаила Коцюбинского, к зданию посольства Белоруссии на Украине. Манифестанты несли флаги Украины, а также бело-красно-белые флаги, которые в эти дни использует белорусская оппозиция. Собравшиеся несли и транспаранты в поддержку не согласных с итогами выборов белорусских граждан.

Выступающие выразили поддержку участникам акций протеста, которые проходят сейчас в Белоруссии. Митингующие в Киеве также призвали белорусские власти "прекратить силовые разгоны протестов и соблюдать права задержанных". На время акции у здания дипломатического представительства Белоруссии были усилены наряды полиции и Национальной гвардии Украины. Манифестация прошла мирно.

После президентских выборов, которые прошли в Белоруссии 9 августа, у белорусского посольства в Киеве состоялись несколько акций, во время которых были потасовки с силовиками. Так, 13 августа один из протестующих бросил файер в здание посольства и тут же скрылся.

Многотысячная акция протеста сторонников оппозиции проходит в эти минуты в Минске у стелы "Минск - город-герой". Ранее в воскресенье на площади Независимости прошел митинг сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко, перед которыми он выступил.

Согласно данным ЦИК Белоруссии, победу на выборах с 80,10% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. По информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.