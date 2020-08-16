В МВД заявили, что демонстрация сторонников Лукашенко в Минске собрала 65 тыс. человек

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Демонстрация сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко на площади Независимости в Минске собрала в воскресенье 65 тыс. человек. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь министерства внутренних дел страны Ольга Чемоданова.

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"На начало мероприятия (митинг на площади Независимости) в 13 часов, по оценке МВД, было 65 тыс. человек", - сказала Ольга Чемоданова.

МВД Белоруссии в настоящий момент не может предоставить оценку численности участников акции сторонников белорусской оппозиции, проходящей в воскресенье в Минске в районе стелы "Минск - город-герой".

Ситуация в стране контролируемая, инцидентов не отмечено, добавила пресс-секретарь МВД Белоруссии. "Информации об инцидентах не поступало, - сказала Чемоданова. - Рассчитываем, что люди будут соблюдать порядок".

Выборы главы государства в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% голосов одержал Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.