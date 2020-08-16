Боррель призвал Турцию немедленно прекратить буровые работы у Кипра и начать диалог с ЕС

БРЮССЕЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Власти Турции должны немедленно прекратить буровые работы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра и начать диалог с Евросоюзом для снижения напряженности в регионе. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

"Я призываю турецкие власти немедленно прекратить эту деятельность и полностью и добросовестно включиться в полноценный диалог с Евросоюзом", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что "сегодняшнее заявление Турции о возобновлении буровых работ судном Yavuz в морской зоне Кипра и Египта подпитывает дальнейшую напряженность и отсутствие безопасности в Восточном Средиземноморье".

"Эти действия идут вразрез и подрывают усилия по возобновлению диалога и переговоров, а также по достижению немедленной деэскалации, которая является единственным путем к стабильности и устойчивому решению, как это было подтверждено министрами иностранных дел ЕС в прошлую пятницу", - добавил Боррель.

Власти Республики Кипр в воскресенье распространили по международной автоматизированной системе оповещения NAVTEX уведомление для капитанов средиземноморских судов о нарушении Турцией границ исключительной экономической зоны Кипра. Уведомление отправил Объединенный спасательно-координационный центр острова, который находится в городе Ларнака. В сообщении отмечается, что оно подготовлено в ответ на распространенное ранее турецкими властями навигационное уведомление о проведении буровых работ в районе шестого сектора кипрской ИЭЗ вплоть до 15 сентября. Кипрская сторона подчеркнула, что речь идет о "несанкционированных и незаконных действиях бурового судна Yavuz и сопровождающих его судов в ИЭЗ и на континентальном шельфе Кипра".

Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, оспаривает границы ее ИЭЗ и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведочного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. По версии Анкары, сопровождаемые военными кораблями буровые суда Турции находятся в зоне газового месторождения на основании лицензий, выданных Турецкой республикой Северного Кипра (ТРСК) - самопровозглашенным государством, которое официально признает только Анкара. При этом газовое месторождение расположено к югу от Кипра, то есть вдалеке от территории проживания турецкой общины острова.