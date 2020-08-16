В МИД ОАЭ назвали неприемлемыми заявления властей Ирана насчет соглашения с Израилем

КАИР, 16 августа. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) считают неприемлемыми и подстрекательскими высказывания иранских официальных лиц по поводу соглашения о нормализации отношений с Израилем. Об этом говорится в заявлении МИД арабской страны, которое приводит в воскресенье эмиратское информационное агентство WAM.

В нем отмечается, что временному поверенному в делах исламской республики в Абу-Даби вручена "нота с резким протестом в связи с угрозами, содержавшимися в речи президента Ирана Хасана Роухани относительно суверенных решений ОАЭ". "Министерство иностранных дел и международного сотрудничества считает эту речь неприемлемой и подстрекательской, несущей в себе серьезные последствия для безопасности и стабильности в регионе Персидского залива", - указали в ведомстве. В МИД ОАЭ также сообщили, что напомнили Ирану о его ответственности по защите диппредставительства страны в Тегеране и их сотрудников.

"ОАЭ заявляют о своем абсолютном неприятии риторики подстрекательских речей иранских властей после мирного договора между ОАЭ и Государством Израиль, считая это вмешательством во внутренние дела и посягательством на суверенитет, что противоречит принципам международного права, регулирующим отношения между странами, - подчеркивается в коммюнике. - Эмираты отвергают как любое вмешательство в их дела и принимаемые ими решения, так и заявления Ирана, не отвечающие интересам стабильности в регионе <...> подтверждая, что отношения между государствами, соглашения и договоры являются их суверенным делом".

Президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Делегации Израиля и ОАЭ могут уже на следующей неделе подписать двусторонние соглашения, в том числе об инвестициях, туризме, прямых авиарейсах, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде, взаимном учреждении посольств.

15 августа президент Ирана Хасан Роухани заявил, что данное соглашение является большой ошибкой Абу-Даби. По его словам, "этот шаг стал предательством целей народа Палестины и мусульман". В воскресенье начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери предупредил о том, что вооруженные силы страны "кардинально" изменят свой подход в отношении ОАЭ.