Акция оппозиции в Минске собрала десятки тысяч людей и продолжалась более пяти часов

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Десятки тысяч человек собрались в воскресенье в центре белорусской столицы на очередную мирную акцию протеста против официальных результатов президентских выборов в стране.

Люди со всего города начали собираться в районе стелы "Минск - город-герой" к 14:00. Постепенно площадь перед ней, скверы вокруг и аллеи парка Победы, а также прилегающие улицы оказались полностью заполненными людьми. Жители Минска приходили целыми семьями, с детьми.

При этом они старались не мешать движению по прилегающим проспектам Победителей и Машерова, хотя некоторые заняли разделительную полосу. Проезжающие машины постоянно сигналили, некоторые останавливались, приветствуя друг друга и раздавая бутылки с водой.

16 августа в Минске установилась жаркая погода. Температура достигала 27-28 градусов.

Участие в акции приняла соратница экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова.

"Это грандиозно! Белорусский народ - невероятный! Он демонстрирует, что по праву относится к числу европейских народов", - сказала она в беседе с корреспондентом ТАСС. На вопрос о том, что намерена далее предпринять оппозиция с учетом, что президент страны Александр Лукашенко не намерен уходить в отставку, она ответила: "Он нам уже не оппонент".

Требования манифестантов

Участники акции скандировали лозунги с требованиями отставки Александра Лукашенко и освобождения задержанных на акциях протеста.

Затем колонна манифестантов двинулась в сторону площади Независимости, где к тому времени уже завершился митинг сторонников Лукашенко. Через некоторое время практически вся территория там перед Домом правительства оказалась заполненной. Люди скандировали: "Уходи!"

Силы правопорядка не мешали проведению манифестации в течение всего дня. К 19:00 участники акции постепенно начали расходиться.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником. Она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. Один человек - Александр Тарайковский - погиб в Минске на Пушкинской площади. В субботу агентство Associated Press (AP) опубликовало видеокадры трагедии.