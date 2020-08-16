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Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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Экс-кандидат Дмитриев обжалует итоги президентских выборов в Верховном суде Белоруссии

Он также призвал всех членов избирательных комиссий "идти свидетелями о фальсификациях"

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев подаст жалобу в Верховный суд на решение Центризбиркома о подведении окончательных итогов выборов главы государства. Об этом он сообщил в воскресенье ТАСС.

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"Да, обязательно. И призываю всех членов избирательных комиссий идти со мной свидетелями о фальсификациях. Это их шанс", - сказал Дмитриев.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником. Она не признала результаты волеизъявления. Сразу после подведения первых итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.

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БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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