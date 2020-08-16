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Турция и США договорились продолжить консультации по Ливии на уровне экспертов

АНКАРА, 16 августа. /ТАСС/. Анкара и Вашингтон условились продолжить консультации по ситуации в Ливии на уровне экспертов. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с американским коллегой Майклом Помпео, которые прошли в Доминиканской Республике.

"Мы с Помпео обсудили ситуацию в Ливии и приняли решение продолжить консультации по данному вопросу на уровне экспертов, - сообщил глава турецкого внешнеполитического ведомства в эфире телеканала CNN Turk. - Мы также рассказали Помпео о нашей законной деятельности (геологоразведке в Средиземном море - прим. ТАСС)".

Теги
СШАТурцияПомпео, Майкл (Майк)Чавушоглу, Мевлют
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