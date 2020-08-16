Оппозиция в Белоруссии утверждает, что в СИЗО находится около 4 тыс. задержанных

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что в республике 4 тыс. человек остаются задержанными в результате акций протеста после выборов президента, представительница оппозиции потребовала немедленного их освобождения.

"Последняя информация, которая у меня была, это около 4 тыс. человек. Мы требуем, чтобы все были освобождены, в том числе, политзаключенные, которые были задержаны еще до выборов", - сказала Колесникова корреспонденту ТАСС.

В Белоруссии акции протеста проходят седьмой день подряд. Демонстранты не согласны с объявленными итогами президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победу с 80,10% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником. Сразу после подведения первых итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, задержаны более 6 тыс. человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.