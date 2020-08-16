МВД Белоруссии опровергло информацию о задержаниях на воскресных акциях протеста в Минске

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. МВД Белоруссии не подтверждает факты задержания граждан в воскресенье в ходе проведения акций несогласных с официальными итогами голосования на президентских выборах. Об этом в воскресенье сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"В оперативно-дежурной службе информации о задержаниях в воскресенье нет", - сказала она.