МВД Белоруссии опровергло информацию о задержаниях на воскресных акциях протеста в Минске

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. МВД Белоруссии не подтверждает факты задержания граждан в воскресенье в ходе проведения акций несогласных с официальными итогами голосования на президентских выборах. Об этом в воскресенье сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
"В оперативно-дежурной службе информации о задержаниях в воскресенье нет", - сказала она.
Ранее несколько СМИ сообщили, ссылаясь на очевидцев, что в центре Минска у ГУМа неизвестные схватили несколько человек, затащили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении, также сообщается о имеющих место фактах задержания граждан во дворах.
Выборы главы государства в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. В воскресенье в Минске прошла наиболее многочисленная акция противников президента Лукашенко.