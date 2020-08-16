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СМИ: ракета разорвалась в районе "зеленой зоны" Багдада

Обстрел не вызвал существенных разрушений, пострадавших нет

ТАСС, 16 августа. Район вблизи "зеленой зоны" Багдада подвергся вечером в воскресенье ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, ракета разорвалась недалеко от той части иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии, в том числе посольство США. Отмечается, что обстрел не вызвал существенных разрушений, пострадавших нет.

Также иракские силы безопасности информировали, что обнаружили на предполагаемом месте запуска ракетную установку с еще двумя готовыми к стрельбе ракетами.

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