СМИ: более 10 человек погибли в результате нападения боевиков в столице Сомали

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Более 10 человек стали в воскресенье жертвами вооруженного нападения боевиков на "Элит-отель" в столице Сомали Могадишо, расположенный на городской набережной. Об этом сообщило издание Somali Guardian со ссылкой на местные службы безопасности.

По его информации, более 30 человек получили ранения. Среди погибших и пострадавших - правительственные чиновники. Представитель Министерства информации Сомали Исмаэль Мухтаар Омар сообщил, что спецназ африканской республики ликвидировал всех боевиков.

"Спецназ Сомали завершил четырехчасовую осаду Elite Hotel в Могадишо, ликвидировав последнего нападавшего", - написал он на своей странице в Twitter. Омар также добавил, что силовикам удалось спасти 205 человек, которые были взяты в заложники.

Ранее AFP сообщило о пяти жертвах нападения на столичный отель, а сомалийский информационный портал "Губджуг ньюс" информировал о 28 раненых.

Атака террористов началась с подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля около отеля. Затем боевики прорвались внутрь отеля и, захватив заложников из числа постояльцев, забаррикадировались на пятом этаже. Завязалась интенсивная перестрелка между ними и прибывшими к отелю бойцами элитных подразделений сомалийской армии.

По словам властей, нападение совершили боевики исламистской террористической группировки "Аш-Шабаб".