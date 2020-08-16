ЕС заявил после митингов в Минске о солидарности с народом Белоруссии

"Сотни тысяч людей вышли сегодня на мирные демонстрации, требуя освобождения политических заключенных, наказания лиц, несущих ответственность за полицейское насилие, и реальных выборов. Евросоюз стоит с народом Белоруссии", - написал он на своей странице в Twitter. Боррель не упомянул о том, что одновременно в Минске с участием порядка 50 тыс. человек проходил второй митинг - в поддержку президента Александра Лукашенко.

Лидеры ЕС и НАТО в эти дни стараются активно реагировать на все события в Белоруссии. Так, после высказывания Лукашенко на митинге о том, что силы Североатлантического альянса находятся в 15 минутах полета от границ Белоруссии, штаб-квартира НАТО в течение полутора часов распространила ответное заявление, в котором подчеркнула, что организация в настоящее время не занимается наращиванием сил в Восточной Европе. То есть все силы НАТО, которые действительно дислоцированы близ белорусских границ, были переброшены туда еще в 2015-2017 годах и с тех пор неизменно остаются там.