Национальный съезд Демократической партии США откроется 17 августа

Ожидается, что его делегаты утвердят Джозефа Байдена кандидатом на пост президента США, а Камалу Харрис - кандидатом на пост вице-президента на предстоящих 3 ноября выборах

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Национальный съезд Демократической партии открывается в понедельник в Милуоки (штат Висконсин). В течение четырех дней - с 17 по 20 августа - делегаты 49-го съезда Демократической партии, проводящегося регулярно с 1832 года, рассмотрят проект предвыборной программы партии и обсудят широкий круг вопросов, включая ситуацию с пандемией коронавируса, положением дел в экономике, массовой безработицей и расовым неравенством, проведут голосование и утвердят Джозефа Байдена кандидатом на пост президента США, а Камалу Харрис - кандидатом на пост вице-президента на предстоящих 3 ноября выборах.

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Общенациональная трансляция со съезда будет идти с 21:00 до 23:00 по времени Восточного побережья США (с 04:00 по 06:00 мск). Местом проведения съезда избран город Милуоки с населением 590 тыс. человек на берегу озера Мичиган, название которого означает на языке индейцев-алгонкинов "красивое место". Первоначально съезд планировался на 13-16 июля, однако пандемия коронавируса в США заставила оргкомитет внести коррективы: мероприятие перенесли на середину августа и практически полностью перевели в виртуальный формат. Изменилось и место проведения: вместо первоначально выбранного конференц-центра Fiserv Forum "виртуальным хабом" съезда станет меньший по размерам Wisconsin Center. Те, кто будет обеспечивать работу съезда, - около 300 человек - обязаны за 72 часа до начала съезда уйти на карантин, использовать средства защиты и ежедневно сдавать тесты на коронавирус. Традиционный торжественный финал - сброс огромного числа белых, красных и синих воздушных шаров после объявления о согласии кандидата бороться за Белый дом - видимо, будет отменен. Не случайно газета The New York Times охарактеризовала подготовку к съезду как "организационный кошмар". Съезд в виртуальном режиме Непривычным будет и формат освещения съезда на телевидении, поскольку, как отметила The New York Times, ведущие выпусков новостей и комментаторы, освещающие работу съезда, будут находиться в своих студиях в Нью-Йорке и Вашингтоне. По образному выражению газеты, ведущим "придется действовать скорее как диспетчерам, распределяющим потоки информации, чем как хроникерам, находящимся в гуще массового спектакля". В первый день съезда к делегатам обратятся бывший основной соперник экс-президента Джозефа Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, губернатор штата Мичиган Гретчен Уитмер и бывшая первая леди Мишель Обама. По данным The New York Times, видеозапись выступления Мишель Обамы "должна гарантировать, что первый день работы форума завершится на высокой ноте". В этот же день ожидается утверждение предвыборной платформы партии. В проект документа на 79 страницах включены разделы "Создание прочной и более справедливой экономики", "Стремление к всеобщему доступному и качественному здравоохранению", "Защита населения и укрепление доверия для реформы судебной системы", "Борьба с последствиями климатических изменений и проведение справедливой экологической политики", "Формирование современной политики в области иммиграции".

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Отдельная глава - "Восстановление американского лидерства" - посвящена проблемам внешней политики. В ней, в частности, содержится обещание "активизировать деятельность американской дипломатии в мире, где усиливается конкуренция", "добиваться того, чтобы американские ВС не имели себе равных в мире", "укреплять альянсы с союзниками" и совместно с ними "давать ответы на такие угрозы, как дезинформация, коррупция и экономическое принуждение", не допускать распространения оружия массового поражения. "Демократы считают, что единственная цель нашего ядерного арсенала - сдерживание и, в случае необходимости, ответ на ядерное нападение. Мы будем работать над тем, чтобы осуществить это на практике на основе консультаций с нашими союзниками и нашими военными экспертами, - говорится в документе. - Мы будем работать над сохранением надежного потенциала сдерживания, но при этом сократим чрезмерные расходы на ядерное оружие". Демократы выражают намерение укреплять Договор о нераспространении ядерного оружия, сохранять мораторий на ядерные испытания и продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3 - прим.ТАСС). "Подобно тому, как это было в годы холодной войны, в наших интересах работать с Россией над поддающимися проверке ограничениями и сокращениями наших ядерных арсеналов, - говорится в документе. - Мы будем работать на этой основе с тем, чтобы добиваться на переговорах соглашений по контролю над вооружениями, которые учитывают появление на мировой арене новых игроков, таких как Китай, и отдаляют мир от края ядерной пропасти". Демократы, как следует из проекта программы, намерены добиваться политического урегулирования в Афганистане, прекращения конфликта в Йемене, заявляют о намерении осуществлять инвестиции в кибербезопасность, космос, искусственный интеллект и беспилотные системы. "Демократы считают, что наши вооруженные силы являются и должны оставаться в будущем наиболее эффективными в мире, - указывается в документе. - Для этого мы должны привести наши иностранные войны к ответственному завершению, рационально подойти к нашему военному бюджету, инвестировать в развитие вооруженных сил и новейшие технологии". Утверждение тандема Церемония выдвижения кандидата на пост президента состоится во второй день работы съезда. Поскольку 77-летний экс-вице-президент США Джозеф Байден после выхода 8 апреля из борьбы основного соперника - сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса - остался единственным претендентом, то исход голосования предрешен. По подсчетам Tne New York Times, Байден по итогам первичных выборов и собраний партийных активистов заручился поддержкой 2 671 делегатов съезда, в то время как для победы в первом туре необходим 1 991 голос. К делегатам съезда в этот день обратятся экс-президент США Билл Клинтон, бывший госсекретарь Джон Керри и супруга Джозефа Байдена - Джилл Байден. Кроме того, по данным портала Election Central, размещающего информацию о ходе предвыборной кампании, перед делегатами выступят в режиме видеоконференции "те, кто ожидает нового лидера в Белом доме", - активисты Демократической партии, представители мелкого бизнеса, лидеры общественных движений. Экс-президент Барак Обама, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и лидер демократического большинства в палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обратятся к участникам съезда в третий день, когда состоится голосование по утверждению сенатора от штата Калифорния Камалы Харрис кандидатом на пост вице-президента. Как отметила телекомпания CNN, выбор Харрис "был наиболее логичным для Байдена", поскольку она - первая американка афро-индийского происхождения, выдвинутая на такой пост - поможет привлечь голоса темнокожих избирателей. По данным опроса, проведенного телекомпанией Fox News 9-12 августа среди 1 тыс. избирателей, Байдена готовы поддержать 49%, а действующего президента США Дональда Трампа - 42%. Степень погрешности при опросе оценивается в 3 процентных пункта. В последний день съезда Байден в дистанционном режиме обратится к делегатам с речью из Уилмингтона (штат Делавэр), в которой объявит о согласии баллотироваться кандидатом на пост президента от Демократической партии. Как сообщили в пресс-службе съезда, он "изложит свое видение того, как объединить Америку и вывести ее из состояния постоянного хаоса и кризиса".

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