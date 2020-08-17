Правящая партия Казахстана начала отбор лидеров для участия в парламентских выборах

НУР-СУЛТАН, 17 августа. /ТАСС/. Правящая в Казахстане партия "Нур Отан" ("Свет Отечества") с 17 августа по 3 октября проводит общереспубликанские внутрипартийные выборы (праймериз). Это один из этапов ее подготовки к предстоящим выборам в Мажилис (нижнюю палату парламента) и местные представительные органы (маслихаты) всех уровней. Голосование за кандидатов впервые состоится в онлайн-формате.

"По поручению лидера партии Нурсултана Назарбаева впервые в истории партийно-политического развития страны праймериз "Нур Отан" пройдут в масштабе общереспубликанских внутрипартийных выборов. Это один из завершающих этапов инициированной елбасы (лидером нации - прим. ТАСС) программы "перезагрузки" партии "Доверие. Диалог. Уверенность в будущем", - сообщил первый заместитель председателя "Нур Отан" Бауыржан Байбек.

По его словам, ключевая цель праймериз - определение наиболее авторитетных лидеров, обладающих высоким уровнем общественной поддержки, для включения в партийные списки на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты. Кроме того, лидеров, выявленных на основе конкурентной борьбы, будут продвигать по партийной линии и рекомендовать на должности в государственные органы.

Новшеством нынешнего года станет то, что кандидаты для участия в праймериз могут выдвигаться как от первичной партийной организации, так и самостоятельно. При этом претендентом может стать любой гражданин, разделяющий ценности партии и обладающий избирательным правом. Для этого нужно вступить в ряды "Нур Отан" до окончания срока регистрации участников праймериз.

Согласно Конституции Казахстана, очередные выборы в Мажилис, а также местные органы власти должны пройти в будущем году. Предыдущие, внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоялись в марте 2016-го.

Онлайн-голосование

В связи с карантинными мерами, действующими в Казахстане из-за распространения нового коронавируса, голосование на внутрипартийных выборах впервые пройдет в онлайн-формате. Для этого специально разработана система "Праймериз", которая предполагает кардинальное укрепление обратной связи с населением и возможность онлайн-обсуждения различных инициатив и законопроектов с учетом мнения широкой общественности.

Согласно календарному плану, выдвижение и регистрация кандидатов на внутрипартийных выборах начнутся 17 августа и продлятся по 28 августа. С 7 сентября по 3 октября пройдет агитация, в том числе публичные дебаты (с 14 по 30 сентября). Дебаты проведут посредством системы "Праймериз" с трансляцией на официальных аккаунтах партии.

"С 1 октября и до 3 октября планируется проведение электронного голосования через мобильное приложение и специальный веб-портал. В последний день голосования, 3 октября, на базе первичных партийных организаций будут развернуты избирательные участки. В населенных пунктах, где нет интернета, можно будет проголосовать по бумажным бюллетеням. Итоги праймериз с рейтингами кандидатов будут опубликованы 5 октября", - пояснил Байбек.

Состав парламента

Парламент Казахстана состоит из двух палат - Сената и Мажилиса. В 107-местном Мажилисе сейчас представлены три партии: правящая "Нур Отан", Демократическая партия Казахстана "Ак жол" ("Светлый путь"), которая позиционирует себя как "конструктивная оппозиция", и Коммунистическая народная партия Казахстана.

Фракция "Ак жол" располагает в нижней палате семью мандатами, аналогичное число парламентариев входит во фракцию "Народные коммунисты". Остальные мандаты принадлежат "Нур Отан". Кроме того, девять депутатов являются беспартийными.

"Нур Отан" - самая крупная партия в Казахстане, ее членами являются более 900 тысяч человек. На прошедших в 2016 году выборах в парламент она набрала 82,2% голосов и заняла 84 из 107 кресел в Мажилисе. В нижнюю палату также прошли Коммунистическая народная партия Казахстана и "Ак жол", получившие по семь мест.